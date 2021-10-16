أول ظهور لصلاح في «البريميرليغ» بعد مواجهتي ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 أكتوبر 2021, 01:01 مساء
محمد صلاح مع ليفربول. (أرشيفية : الإنترنت)

كشف الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، نيته الدفع بأسطورة كرة القدم المصرية محمد صلاح، في التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة منافسه فريق واتفورد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ».

وقرَّر كلوب الدفع بصلاح في التشكيل الأساسي لليفربول أمام واتفورد، بينما سيغيب عن فريق ليفربول الحارس البرازيلي أليسون بيكر، بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم، وتأخر عودته للانضمام للفريق الإنجليزي، بحسب ما نقلته صفحة نادي ليفربول عبر «تويتر».

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراة واتفورد بتشكيل مكون من كويمين كيليهر في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون، وفي خط الوسط: جوردان هندرسون، جيمس ميلنر، نابي كيتا، وفي خط الهجوم: ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

وكان آخر ظهور لصلاح مع منتخب مصر في مواجهتي ليبيا بتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة المؤهلة إلى كأس العالم خلال فترة التوقف الدولي، ليعود النجم المصري من جديد إلى ساحة منافسات الدوري الإنجليزي اليوم.

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