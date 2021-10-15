بالفيديو.. ماكرون يتحول إلى لاعب كرة قدم ويسجل هدفا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 أكتوبر 2021, 06:09 مساء
إيمانويل ماكرون يسجل ركلة جزاء في مباراة خيرية لكرة القدم. (الإنترنت)

أظهر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مرونة لافتة خلال مباراة كرة قدم خيرية شارك فيها، أمس الخميس في مدينة بواسي.

وفي حضور حوالي ألفي متفرج، تواجه فريق مؤلف من شخصيات عامة ضد فريق من طاقم التمريض من مركز مستشفى «بواسي/سان جيرمان آن ليه»، لدعم المؤسسة الخيرية للمستشفى. 

وسجل الرئيس الفرنسي هدفا من ركلة جزاء عندما شارك مع فريق من المشاهير، والذي جاء بعد نحو 10 دقائق من اللعب في الشوط الأول، في تعديل النتيجة 1-1، حيث انتهت المباراة لصالح فريق الرئيس بنتيجة 6-1، والتي استمرت طيلة 75 دقيقة.

وضم فريق ماكرون كلا من أرسين فينغر، المدير السابق لفريق آرسنال الإنجليزي، واللاعبين الفرنسيين المحترفين السابقين مارسيل ديسايي وكريستيان كاريمبو.

وكان ماكرون قد أعلن في وقت سابق «دفعة كبيرة» لوضع الرياضة في قلب الأمة، بحلول الأولمبياد 2024 في باريس، من خلال بناء 5000 منشأة محلية. كما أكد أنه سيتم تخصيص مبلغ 200 مليون يورو، بما في ذلك 100 مليون في العام 2022.

 

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