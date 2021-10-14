بوكيتينو يؤكد شغف نيمار لكرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 أكتوبر 2021, 10:01 مساء
ألمح نيمار إلى إمكانية اعتزاله دولياً بعد مونديال 2022. (ا ف ب/ أرشيف)

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، أن نجمه البرازيلي نيمار سيلعب لعدة سنوات، بعد تلميح الأخير إلى إمكانية اعتزاله الدولي بعد مونديال قطر 2022.

وقال بوكيتينو عشية مواجهة أنجيه في الدوري الفرنسي: «نيمار شخص صادق، يعبر بسهولة عن مشاعره.. يعيش تحت الأضواء منذ صغره.. يملك قوة ذهنية كبيرة ولا أعتقد أنه قد يواجه مشكلات».

وتابع من مركز تدريب النادي الفرنسي الذي ضم نيمار بصفقة قياسية العام 2017 من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو: «تخرج الأمور أحيانا عن نطاقها.. لا شك لديّ بأن نيمار يحب كرة القدم، يستمتع وسيحترف لسنوات كثيرة».

وأضاف مدرب توتنهام الإنجليزي السابق: «شغف نيمار لكرة القدم لا يُمس، يظهره في كل يوم».

وكان نيمار (29 عاما) صدم عشاق المنتخب البرازيلي عندما أعلن في مقابلة مع منصة «دازون» للبث التدفقي أن كأس العالم 2022 قد تكون الأخيرة له مع «سيليساو»: «لا أعرف ما إذا كنت سأملك القوة الذهنية لتحمل كرة القدم بعد ذلك».

وعلق بوكيتينو على الحالات المتزايدة للرياضيين الذين يواجهون صعوبات ذهنية في ظل الضغوط الرياضية: «نحن مجبرون كجهاز فني على توفير ظروف مساعدة لاعبينا.. لا أحب التطرق لهذا الأمر بطريقة سطحية، لأن الأمر أكثر عمقا».

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