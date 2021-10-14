«أراوخو» يسقط من قائمة «كومان» في أسبوع حاسم لبرشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 أكتوبر 2021, 06:14 مساء
مدافع برشلونة رونالد أراوخو خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني. 2 أكتوبر 2021.(ا ف ب)

أكّد نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، أن مدافعه الأوروغوياني الشاب رونالد أراوخو، تعرّض لإصابة عضلية بفخذه، ما يهدّد مشاركته الهامة الأسبوع المقبل، ضد دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا، وغريمه ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال النادي في بيان: «أكدت الفحوص التي أجريت صباحا أن لاعب الفريق الأول رونالد أراوخو تعرض لتمزق عضلي في فخذه اليمنى، ما يعني عدم قدرته المشاركة مع الفريق».

وخاض أراوخو (22 عاما) 9 مباريات هذا الموسم مع برشلونة، وأصبح أبرز أعمدته الدفاعية علما أنه يتمتع بمشاركة هجومية لافتة خلال الضربات الثابتة.

وسيغيب اللاعب الدولي الذي تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة الأرجنتين في تصفيات مونديال 2022، عن مباراة الأحد في الدوري ضد فالنسيا، قبل مباراتي الأسبوع المقبل المهمتين.

وكان برشلونة الذي خسر أسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي مطلع الموسم لباريس سان جرمان الفرنسي في صفقة انتقال حرة، قد حقق بداية مخيبة في المسابقة القارية الأولى مع خسارتين ضد بايرن ميونيخ الألماني وبنفيكا البرتغالي. كما يتخلّف بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد في الدوري الإسباني، علما أنه لعب مباريات أقل.

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