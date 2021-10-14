«شرط جزائي بمليار يورو».. برشلونة يتفق مع موهبته الشابة على التجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 أكتوبر 2021, 05:46 مساء
اتفق برشلونة واللاعب بيدرو غونساليس على تمديد العقد حتى 30 يونيو 2026(ا ف ب/ أرشيف)

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق مع لاعب وسطه بيدري، لتمديد عقد الأخير حتى العام 2026، بما يتضمّن بندا جزائيا بقيمة مليار يورو (1.16 مليار دولار).

وقال النادي الكاتالوني في بيان: «اتفق برشلونة واللاعب بيدرو غونساليس (بيدري) على تمديد العقد حتى 30 يونيو 2026.. البند الجزائي محدد بمليار يورو».

وأضاف برشلونة أن مراسم توقيع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما ستقام يوم الجمعة.

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وتأتي هذه الصفقة بمثابة دفعة كبيرة لبرشلونة، الذي أثقلته الديون وأرغمت العديد من لاعبيه البارزين على مغادرة النادي، كالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وقبل الأروغوياني لويس سواريز.

وبرز بيدري في الأشهر الأخيرة كواحد من أكثر المواهب الشابة لفتا للأنظار في العالم. وانضم إلى برشلونة من لاس بالماس في العام 2020 وحقق نجاحا صاروخيا، حيث لعب 53 مباراة تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان في موسمه الأول.

وسجل بيدري في مرمى ريال بيتيس ليصبح رابع أصغر هداف لبرشلونة في الدوري الإسباني، خلف أنسو فاتي وبويان كركيتش وميسي. كما لعب دورا محوريا في وصول إسبانيا إلى نصف نهائي بطولة كأس أوروبا 2020.

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