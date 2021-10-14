نجم الزمالك يقاضي الاتحاد المصري لكرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 أكتوبر 2021, 05:27 مساء
فريق الزمالك المصري. (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية، أن محامي اللاعب محمود عبدالرازق «شيكابالا»، قائد فريق الكرة بنادي الزمالك المصري، قد حرر محضرا ضد الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس.

وتحرك محامي «شيكابالا»، وفقا لموقع «كورة» ضد مسؤولي اتحاد الكرة، بدعوى امتناعهم عن تسليم مستند رسمي، يخص عقوبة اللاعب التي صدرت أولا بإيقافه 8 أشهر، وغرامة نصف مليون جنيه، وتم تخفيضها إلى 8 مباريات وربع مليون جنيه.

وأوضح الموقع أن المحامي كمال شعيب توجه إلى اتحاد الكرة وطلب مستندا رسميا، يفيد بأنه تم التحقيق معه قبل إصدار عقوبته، إلا أن اتحاد الكرة أكد عدم وجود مستندات بهذا المضمون، ونتائج التحقيقات يتم اتخاذ العقوبات بناء عليها من جانب الاتحاد.

- المحكمة الرياضية تصدم الزمالك المصري
- الزمالك يخطف التعادل مع الاتحاد الليبي وديا في القاهرة
- الزمالك بطلاً للدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه

وبناءً عليه توجه محامي لاعب الزمالك، إلى أحد أقسام الشرطة وحرر محضرا ضد مسؤولي اتحاد الكرة لرفضهم تسليم مستند رسمي.

يذكر أن شيكابالا سافر أمس الأربعاء رفقة الزمالك إلى كينيا لقيادة الفريق في مباراته أمام توسكر الكيني، بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر
رياضة عالمية
مطالب بإقامة مؤتمر صحفي للحديث عن أسباب خسارة المنتخب الوطني أمام مصر
رياضة محلية
الليرة التركية تهوي إلى مستوى قياسي جديد
اقتصاد
ارتفاع حصيلة أعمال العنف في بيروت إلى 6 قتلى و30 جريحا
عربى
مونديال 2022: الولايات المتحدة تنعش آمالها والمكسيك تحافظ على الصدارة
رياضة عالمية
غياب طويل لحارس السعودية بسبب الإصابة
رياضة عالمية
الكابتن كيرك من «ستار تريك» على الشاشة إلى الفضاء.. فعليا
علوم وتكنولوجيا
خطط أميركية لبناء 7 محطات توليد الكهرباء من الرياح بتكلفة 12 مليارا
اقتصاد
خمسة قتلى وجريحان في هجوم بقوس للرماية بالنرويج
دولى
دورة تدريبية لموظفين في سبها استعدادا للانتخابات
ليبيا
برنامج «فلوسنا» .. مستوى مرتبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات
فيديو
«اللواء 444 قتال» ينعى ضابطا اغتيل في بني وليد
ليبيا
بدء توافد قادة القوات الجوية لمجموعة «5+5 دفاع» إلى طرابلس
ليبيا
أنس جابر تحقق إنجازا عربيا غير مسبوق في تاريخ التنس
رياضة عالمية
سحب 1349 عينة حمض نووي من أهالي المفقودين خلال عام
ليبيا
مركبة «بلو أوريجن» تعود إلى الأرض بعد رحلة استمرت دقائق معدودة في الفضاء
دولى
هكذا قُتلت «المسافرة الأميركية» غابي بيتيتو
منوعات
محاكمة منفذ اعتداء بوسطن تضع بايدن في «معضلة»
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«هكذا تُستغل الفرص».. أغرب صورة لمحمد صلاح في الملاعب بطلها طفل ليبي (صورة)