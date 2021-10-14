نجم الزمالك يقاضي الاتحاد المصري لكرة القدم

فريق الزمالك المصري. (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية، أن محامي اللاعب محمود عبدالرازق «شيكابالا»، قائد فريق الكرة بنادي الزمالك المصري، قد حرر محضرا ضد الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس.

وتحرك محامي «شيكابالا»، وفقا لموقع «كورة» ضد مسؤولي اتحاد الكرة، بدعوى امتناعهم عن تسليم مستند رسمي، يخص عقوبة اللاعب التي صدرت أولا بإيقافه 8 أشهر، وغرامة نصف مليون جنيه، وتم تخفيضها إلى 8 مباريات وربع مليون جنيه.

وأوضح الموقع أن المحامي كمال شعيب توجه إلى اتحاد الكرة وطلب مستندا رسميا، يفيد بأنه تم التحقيق معه قبل إصدار عقوبته، إلا أن اتحاد الكرة أكد عدم وجود مستندات بهذا المضمون، ونتائج التحقيقات يتم اتخاذ العقوبات بناء عليها من جانب الاتحاد.

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وبناءً عليه توجه محامي لاعب الزمالك، إلى أحد أقسام الشرطة وحرر محضرا ضد مسؤولي اتحاد الكرة لرفضهم تسليم مستند رسمي.

يذكر أن شيكابالا سافر أمس الأربعاء رفقة الزمالك إلى كينيا لقيادة الفريق في مباراته أمام توسكر الكيني، بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.