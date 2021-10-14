محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر

الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي. (الإنترنت)

تُوِّج الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدورى الإنجليزى عن شهر سبتمبر، التي تصدر من رابطة اللاعبين المحترفين.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين بالدورى الإنجليزي، على الصفحة الرسمية لها على موقع «تويتر»، فوز محمد صلاح بالجائزة عن شهر سبتمبر بتصويت الجماهير.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ 29 عامًا كان قد شارك مع ليفربول خلال شهر سبتمبر الماضي في 3 مباريات سجل خلالها 3 أهداف.

واحتفل ليفربول على الصفحة الرسمية بتتويج محمد صلاح قائلًا: «بكل جدارة واستحقاق.. بعد تصويت الجماهير، جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين تذهب إلى الملك محمد صلاح».