«سرطان الدم» يصيب الويلزي بروكس

الويلزي ديفيد بروكس لاعب «بورنموث». (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن ديفيد بروكس، لاعب وسط منتخب ويلز لكرة القدم، و«بورنموث» الإنجليزي، اليوم الأربعاء، إصابته بمرض ليمفوما هودجكين، أحد أنواع سرطان الدم، وسيبدأ العلاج الأسبوع المقبل.

وغاب بروكس (24 عامًا) ، الذي خاض 21 مباراة مع ويلز، عن تشكيلة الفريق الأسبوع الماضي وتوجه بالشكر إلى الفريق الطبي على مساعدته في تشخيص المرض.

وقال بروكس، في بيان عبر موقع بورنموث الرسمي: «لقد تم تشخيص حالتي في المرحلة الثانية من مرض ليمفوما هودجكين، وسأبدأ العلاج الأسبوع المقبل.. رغم ما يمثله ذلك من صدمة لي ولعائلتي، إلا أن التوقعات إيجابية وواثق في التعافي تمامًا والعودة للعب في أقرب وقت ممكن».

وأضاف: «أريد توجيه الشكر للجميع في اتحاد ويلز لكرة القدم، إلى اهتمامهم السريع من الفريق الطبي للمنتخب الوطني. ربما لم نكن لنكتشف المرض».

وقال نيل بليك الرئيس التنفيذي لـ«بورنموث» إن النادي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لن يضع جدولًا زمنيًّا لعودته.