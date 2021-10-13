رسميا.. «ميلان» يضم حارس «يوفنتوس» و«روما» السابق

«إي سي ميلان» يعلن ضم الحارس أنطونيو ميرانتي. (الإنترنت)

أعلن نادي «إي سي ميلان» الإيطالي، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، ضم الحارس أنطونيو ميرانتي، الذي وقع عقداً مع الفريق، حتى نهاية الموسم الحالي 2021/2022.

وقال «ميلان» في بيان رسمي: «يمكن للنادي تأكيد توقيعه مع أنطونيو ميرانتي، حيث وقَّع الحارس عقدًا يستمر حتى نهاية الموسم.. لعب ميرانتي خلال مسيرته الاحترافية مع كروتوني وسيينا ويوفنتوس وسامبدوريا وبارما وبولونيا وروما، وسيرتدي الآن رقم 83 مع الروسونيري».

يذكر أن «ميلان» واجه أزمة مفاجئة في حراسة المرمى، بسبب حاجة الحارس الأساسي، الفرنسي مايك مايجنان، لإجراء جراحة في المعصم، مع إصابة الحارس الثالث أليساندرو بليزاري، وغيابه حتى يناير المقبل.