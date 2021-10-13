أنس جابر تحقق إنجازا عربيا غير مسبوق في تاريخ التنس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 أكتوبر 2021, 10:09 مساء
لاعبة التنس التونسية أنس جابر. (أ ف ب)

لأول مرة سيدخل التنس النسوي العربي قائمة العشر الأوائل في تصنيف المحترفات بفضل إنجازات النجمة التونسية أنس جابر، آخرها بلوغ ربع نهائي دورة «إنديان ويلز» الأميركية. 

وتواجه جابر في هذه المرحلة من المسابقة الإستونية أنيت كونتافيت، الفائزة 16 مرة في مبارياتها الـ17 الأخيرة. 

وقالت جابر: «أتوقع مقابلة صعبة»، واعتبرتها مواجهة «رائعة»، ستكون في آخرها سعيدة، حسب تصريح لها، حتى لو كان الفوز من نصيب خصمتها. 

وستصبح لاعبة التنس التونسية أنس جابر، اعتبارًا من الإثنين المقبل، أول عربية بين العشر الأوليات في تاريخ التصنيف المعتمد راهنًا لدى المحترفين والمحترفات. 

ولم تجد جابر أي صعوبة لتخطي عقبة الروسية آنا كالينسكايا المصنفة 151 عالميًّا، والصاعدة من التصفيات 6-2 و6-2 في 78 دقيقة، لتحقق فوزها الـ47 هذا العام، ما خولها وضع قدم بين الثماني الأوليات في تصنيف بطولة الـ«ماسترز» الختامية.

وكان صعود جابر (27 عامًا) تاريخيًّا في التصنيف العالمي خلال السنوات القليلة الماضية، لكنه سيصل إلى مستوى جديد تمامًا الآن، حيث من المنتظر أن تدخل التونسية إلى المراكز العشرة الأولى خلال التصنيف الأسبوعي، الإثنين المقبل، بحسب ما أكدته رابطة اللاعبات المحترفات، وذلك للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية.

وتحتل جابر المركز الرابع عشر حاليًا في تصنيف المحترفات، وهو أفضل مركز احتله لاعب عربي كان المغربي يونس العيناوي في العامين 2003 و2004.

إنجاز جديد
وبتأهلها إلى ربع نهائي «إنديان ويلز»، ستضيف جابر إنجازًا آخر إلى سجلاتها القياسية العربية بعدما كانت أول لاعبة عربية تبلغ ربع نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى في بطولة أستراليا المفتوحة 2020 (بلغته بعدها في بطولة ويمبلدون 2021)، والأولى بين الـ50 الأوليات في تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات (بعد بطولة أستراليا 2020)، والأولى المتوجة بلقب عندما فازت بدورة «برمنغهام» الإنجليزية على الملاعب العشبية في يونيو الماضي.

كما عززت جابر التي لم يسبق لها تخطي الدور الثاني في الدورة الأميركية، إحدى دورات الألف بحسب تصنيف رابطة المحترفات (دبليو تي إيه)، حظوظها في حجز بطاقة في بطولة الماسترز الختامية المقررة في مدينة غوادالاخارا المكسيكية من 10 إلى 17 نوفمبر المقبل.

ودخلت جابر دورة «إنديان ويلز» وهي في المركز التاسع في تصنيف بطولة الماسترز الختامية، وضمنت الإثنين المقبل انتزاع المركز الثامن من اليابانية ناومي أوساكا.

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