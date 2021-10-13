القضاء الإسباني يأمر بحبس الفرنسي هرنانديز

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 أكتوبر 2021, 07:32 مساء
لوكاس هرنانديز خلال مباراة فرنسا وألمانيا في 15 يونيو الماضي، بكأس أوروبا 2020. (ا ف ب)

أمر القضاء الإسباني، اليوم الأربعاء، بسجن اللاعب الفرنسي الدولي مدافع «بايرن ميونيخ» الألماني لوكاس هرنانديز، لعدم احترامه إجراء الإبعاد المفروض عليه بعد مشاجرة مع صديقته في العام 2017، بحسب ما أعلنت محكمة العدل العليا في مدريد.

وسيتعين على هرنانديز، بطل العالم 2018 والفائز مع منتخب بلاده بدوري الأمم الأوروبية، الأحد، على حساب إسبانيا (2-1)، المثول أمام محكمة في مدريد في 19 أكتوبر الحالي، ليتم إخطاره بالقرار القضائي الذي أقدم اللاعب على استئنافه، وفق ما أوضحت المحكمة.

وكان اللاعب، البالغ 25 عامًا، اعتُقل قبل أربع سنوات لانتهاكه أمر محكمة يمنعه من الاتصال بصديقته بعد مشادة عنيفة بينهما في العام 2017 نُقلت على أثرها صديقته إلى المستشفى مع إصابات طفيفة.

وحُكم على هرنانديز في ديسمبر 2019 بالسجن ستة أشهر لخرقه أمر التقييد. ولا يُسجن في إسبانيا المحكوم عليهم بأقل من عامين عادةً، ولكن في هذه الحالة نظرًا إلى كونها جرمًا متكررًا، صدر قرار بسجن هرنانديز.

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