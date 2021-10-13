العثور على العداءة الكينية تيروب ميتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 أكتوبر 2021, 06:22 مساء
تيروب (يسار) وراء النجمة الهولندية سيفان حسن في تصفيات سباق 5 آلاف متر في أولمبياد طوكيو (ا ف ب)

عُثر على العداءة الكينية أغنيس تيروب، حاملة برونزيتين في سباق 10 آلاف متر ضمن بطولة العالم لألعاب القوى، ميتة بطعنات سكين، بحسب ما أعلن مسؤولون رياضيون، اليوم الأربعاء.

وكانت تيروب (25 عامًا) حلت أخيرًا في المركز الرابع ضمن سباق 5 آلاف متر في أولمبياد طوكيو الصيفي، وكانت تُعد نجمة صاعدة في بلادها.

ووُجدت ميتة في منزلها الواقع في مركز إيتن التدريبي في غرب كينيا، وأضاف المصدر عينه أن وفاتها قد تكون نتيجة جريمة قتل.

وحلت في المركز الثالث ضمن بطولتي العالم 2017 و2019 في لندن والدوحة تواليًا، كما أحرزت ذهبية بطولة العالم لاختراق الضاحية للعام 2015.

وقال الاتحاد الكيني لألعاب القوى في بيان: «خسرت كينيا ماسة كانت من أكثر العداءات تطورًا على الساحة الدولية، بفضل انجازاتها اللافتة على المضمار».

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