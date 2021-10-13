صديقة خيسي رودريغيز تصدمه في قدمه بالسيارة

الإسباني خيسي رودريغيز بقميص «باريس سان جيرمان» رفقة صديقته أوراه رويز. (الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، أن الإسباني خيسي رودريغيز، اللاعب السابق لـ«ريال مدريد» و«باريس سان جيرمان»، والحالي لفريق «لاس بالماس»، أُصيب في قدمه نتيجة دهس بالسيارة من قبل صديقته أوراه رويز.

وجرى الحادث، وفقًا لموقع «إرم»، أثناء خروج اللاعب وصديقته من حفل موسيقي، حيث كان خيسي وصديقته في جدال وقامت بدهسه على قدمه بالسيارة.

وأكد شهود عيان أن الطبيبة أوراه رويز، قامت بدهس قدم خيسي رودريغيز بالسيارة بعد الخروج من الحفل، بعدما دخلا في جدال دون ذكر الأسباب.

ورغم الإصابة، ذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب تدرب رفقة فريقه «لاس بالماس» بشكل طبيعي، يوم الأربعاء، ومشاركته في الديربي أمام «تينيريفي» في دوري الدرجة الثانية ليست في خطر.

وشهدت مسيرة خيسي رودريغيز عدة مشاكل سواء رياضية أو خارج الملعب، حيث بدأ مسيرته رفقة «ريال مدريد» بالتألق وسجل أول أهدافه الرسمية في كلاسيكو أمام «برشلونة» في ملعب «الكامب نو» في 2013 ، وخلال فترة ما بين 2011-2016 شارك في 94 لقاءً وسجل 18 هدفًا.

وكانت جريدة «ديلى ميل» الإنجليزية، ذكرت سابقًا في العام 2020 أن خيسي اتُّهم بخيانة شريكته مع صديقتها عارضة الأزياء، كما تم تصويره يتجاهل قواعد التباعد الاجتماعي ولا يرتدي قناع الوجه.

وأشارت الجريدة وقتها إلى أن إدارة «باريس سان جيرمان» اتخذت قرارًا بإنهاء عقد المهاجم الإسباني نظرًا لكون سلوكياته الشخصية تضر بصورة النادي.