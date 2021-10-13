انزعاج في «فيفا» بسبب شغب أوروبا وترقب لعقوبات بعد التحقيقات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 أكتوبر 2021, 04:16 مساء
اشتباكات ستاد ويمبلي. (إنترنت)

يحقق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في اشتباكات ستاد ويمبلي بين الشرطة ومشجعي المجر خلال مباراة ضد إنجلترا، أمس الثلاثاء، وقال إنه «لن يتسامح إطلاقًا مع هذه التصرفات الكريهة».

كما يحقق «فيفا» في أحداث شغب خلال مباراة بين ألبانيا وبولندا في تيرانا بعد قذف قارورات في الملعب بعد هدف بولندا، وقال في بيان: «يحلل فيفا حاليًا تقارير عن مباريات تصفيات كأس العالم الليلة الماضية، لتحديد أكثر الإجراءات المناسبة»، بحسب ما ذكرته «رويترز».

وأضاف: «يدين فيفا بشدة الأحداث في مباراتي إنجلترا ضد المجر وألبانيا ضد بولندا ويود التأكيد على أن موقفه يبقى حازمًا وصارمًا في رفض أي أشكال للعنف أو التمييز أو الإساءة، لا يتساهل فيفا على الإطلاق مع هذه التصرفات الكريهة في كرة القدم».

وتعرضت الشرطة للهجوم من مشجعي المجر أثناء تحركها إلى مدرج الجماهير الزائرة واضطرت للتراجع.

وقالت الشرطة إنها تحركت بعد إساءة عنصرية لأحد المشرفين، وأضافت عبر تويتر: «بعد وقت قصير من انطلاق المباراة الليلة في ويمبلي، توجه رجال الشرطة إلى ركن لاعتقال أحد المشجعين لارتكابه مخالفة عنصرية تتعلق بالنظام العام بعد تعليقات ضد أحد المشرفين».

وتابع: «خلال عملية الاعتقال اندلعت اضطرابات طفيفة شملت مشجعين آخرين لكن الشرطة استعادت الأمن والنظام سريعًا ولم تكن هناك حوادث أخرى في هذه المرحلة».

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