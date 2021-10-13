صندوق الاستثمارات السعودي يدرس شراء إنتر ميلان بمليار يورو بعد نيوكاسيل بأمر ولي العهد بن سلمان

علم إنتر في المدرجات. (إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، رغبة ولي عهد السعودية محمد بن سلمان في شراء نادي إنتر ميلان الإيطالي بمبلغ قد يصل إلى مليار يورو، بعد نحو أسبوع من استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسيل يونايتد الإنجليزي.

وتشير تقارير إخبارية إلى أن المؤسسة ذاتها مهتمة أيضا بالسيطرة على إنتر ميلان، كما أشارت جريدة «بيروديكو ليبيرو» إلى أن اجتماع قد انعقد في سبتمبر الماضي بهذا الخصوص، وأن بطل الدوري المحلي أصبح لديه عرض على الطاولة بالفعل، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وذكرت الجريدة ذاتها أن الصندوق الذي يتحكم به محمد بن سلمان، لديه الآن هدفا جديدا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وبحسب المصدر نفسه، فإنه إذا كانت صفقة نيوكاسيل قد بلغت 350 مليون يورو، فإن سعر إنتر ميلان قد يصل إلى مليار يورو.

وحال تم المضي قدما في هذه الصفقة بالفعل، سيشكل إنتر ميلان تهديدا لأندية أخرى كبرى بـ«السيري آ» مثل يوفنتوس وميلان وروما، مع وجود موارد مالية ضخمة تحت إمرته في الفترة المقبلة.