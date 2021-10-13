رونالدو يسجل «هاتريك» للمرة 58 في مسيرته والعاشرة في طريقه الدولي عبر اكتساح لوكسمبورغ

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 أكتوبر 2021, 10:47 صباحا
كريستيانو رونالدو. (إنترنت)

من جديد، سجَّل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف في مباراة واحدة للمرة 58 في مسيرته، ليقود البرتغال للفوز (5-0) على لوكسمبورغ، أمس الثلاثاء، في المجموعة الأولى الأوروبية بالتصفيات المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة بقطر 2022.

الثلاثية تعني أن رونالدو أصبح أول رجل يسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة للمرة العاشرة في مسيرته الدولية، ورفع رصيده إلى 115 هدفًا في 182 مباراة دولية ليواصل تعزيز تصدره لقائمة الهدافين، كما حافظت البرتغال على المركز الثاني في المجموعة بفارق نقطة واحدة عن صربيا المتصدرة التي تملك 17 نقطة عقب فوزها (3-1) على أذربيجان، لكن يملك رفاق رونالدو مباراة مؤجلة إلى جانب التفوق بفارق كبير من الأهداف، بحسب ما ذكرته «رويترز».

وحسمت البرتغال المواجهة بشكل مبكر في أول 18 دقيقة، وسجل رونالدو هدفين من علامة الجزاء قبل أن يضيف زميله في مانشستر يونايتد برونو فرنانديز الهدف الثالث بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة برناردو سيلفا.

وأهدر رونالدو فرصتين خطيرتين قبل الاستراحة وبعدها لتسجيل هدفه الشخصي الثالث، ثم أنقذ أنطوني موريس حارس لوكسمبورغ تسديدة خلفية رائعة من الهداف البرتغالي.

ولم تنتظر البرتغال طويلًا حتى جاء الهدف الرابع، لكنه عن طريق لاعب الوسط جواو بالينيا قبل حوالي عشرين دقيقة من النهاية، ونجح رونالدو أخيرًا في تسجيل هدفه الشخصي الثالث قبل ثلاث دقائق من النهاية عن طريق ضربة رأس من مدى قريب.

وستلعب البرتغال في الجولة المقبلة في ضيافة إيرلندا، قبل أن تستضيف صربيا في الجولة الأخيرة في مباراة قد تكون حاسمة على بطاقة الظهور في كأس العالم العام المقبل.

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