ويلز تؤجل تأهل بلجيكا إلى كأس العالم 2022

مهاجم ويلز كيفر مور (يمين) لحظة تسجيله هدف الفوز في مرمى إستونيا .. 11 أكتوبر 2021.(اف ب)

أجلت ويلز تأهل بلجيكا إلى النهائيات بفوزها الثمين على مضيفتها إستونيا (1-صفر)، أمس الإثنين في تالين ضمن منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وسجل مهاجم كارديف سيتي، كيفر مور، التقدم لويلز في الدقيقة 12 إثر تمريرة من لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي آرون رامسي.

وكانت بلجيكا بحاجة إلى تعثر ويلز أمام إستونيا لضمان تأهلها دون أن تلعب، ولكن فوز رفاق نجم ريال مدريد الإسباني غاريث بيل الغائب عن اللقاء بسبب الإصابة، أجَّل تأهل "الشياطين الحمر" إلى الجولة السابعة قبل الأخيرة في 13 نوفمبر المقبل، عندما تستضيف إستونيا.

وعززت ويلز موقعها في المركز الثالث برصيد 11 نقطة بفارق خمس نقاط خلف بلجيكا المتصدرة، التي غابت عن النافذة الدولية الحالية بسبب خوضها الأدوار النهائية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية، حيث حلت ثالثة بخسارتها أمام إيطاليا 1-2، وقبلها أمام فرنسا 2-3 في نصف النهائي.

وفي المجموعة ذاتها، أبقت تشيكيا على آمالها في المنافسة على بطاقة الملحق بفوزها على مضيفتها بيلاروسيا بهدفين نظيفين سجلهما مهاجم باير ليفركوزن الألماني باتريك شيك (22) ومهاجم سبارتا براغ آدم هلوزيك (65).

وعززت تشيكيا موقعها في المركز الثاني برصيد 11 نقطة من سبع مباريات بفارق الأهداف أمام ويلز، التي لعبت مباراة أقل، فيما تجمد رصيد بيلاروسيا عند ثلاث نقاط في المركز الأخير بعد تلقيها الخسارة السادسة على التوالي.