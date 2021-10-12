هولندا تحافظ على الصدارة بنصف دستة أهداف في تصفيات المونديال

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021, 10:35 صباحا
مهاجم هولندا ممفيس ديباي محتفلا بفوز فريقه على جبل طارق 6-صفر في تصفيات مونديال قطر.. 11 كتوبر 2021. (ا ف ب)

تابعت هولندا عروضها الهجومية منذ أن تولى الإشراف على تدريبها مديرها الفني الجديد القديم لويس فان غال، ودكت شباك ضيفها منتخب جبل طارق المتواضع بسداسية نظيفة، أمس الإثنين في روتردام في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الأوروبية لتقترب أكثر وأكثر من التأهل إلى مونديال قطر 2022.

ورفعت هولندا رصيدها إلى 19 نقطة مقابل 17 للنرويج الفائزة على مونتينيغرو 1-صفر، و15 لتركيا التي تفوقت على لاتفيا 2-1.

وافتتح قطب دفاع «ليفربول» الإنجليزي وقائد المنتخب البرتقالي فيرجيل فان دايك التسجيل، عندما ارتقى برأسه لركلة ركنية انبرى لها جناح «برشلونة» الإسباني ممفيس ديباي وأودعها الشباك في الدقيقة (9).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح هولندا إثر لمسة يد داخل المنطقة فانبرى لها ديباي لكن حارس مرمى جبل طارق برادلي باندا تصدى لها ببراعة في الدقيقة (19).

لكن ديباي احتاج إلى دقيقتين لتعويض خطئه بعد لعبة مشتركة رائعة بين أكثر من لاعب هولندي قبل أن يمررها دافي كلاسن باتجاهه فتابعها داخل الشباك من مسافة قصيرة باالدقيقة (21).

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لصالح المنتخب «البرتقالي» إثر لمسة يد أخرى، فانبرى لها ديباي وسددها قوية في سقف الشباك (45+3).

ورفع ديباي رصيده من الأهداف على الصعيد الدولي إلى 35 هدفًا معادلًا رقم رود فان نيستلروي في المركز السادس في ترتيب أفضل لائحة الهدافين التي يتصدرها روبن فان بيرسي مع 50 هدفًا.

ولم تمضِ دقيقتان على مطلع الشوط الثاني حتى أضاف المنتخب الهولندي الهدف الرابع بعد تمريرة عرضية متقنة من نوا لانغ باتجاه دنزل دامفريس الذي تابعها برأسه داخل الشباك.

وسجل البديل أرنوت دانغوما الهدف الخامس (75) قبل أن يختتم البديل الآخر دونيل مالين التسجيل قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.

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