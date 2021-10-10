روي كوستا رئيسا لنادي «بنفيكا» بعد اعتقال فييرا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 أكتوبر 2021, 02:07 مساء
روي كوستا. (إنترنت)

اختار أعضاء نادي «بنفيكا» البرتغالي، النجم الدولي السابق روي كوستا، ليكون رئيسًا جديدًا للنادي، وذلك لخلافة لويس فيليبي فييرا الذي أُلقي القبض عليه في يوليو.

وقال النادي إن كوستا (49 عامًا) فاز بشكل مريح في الانتخابات لولاية مدتها أربعة أعوام، بحصوله على 84.48% من الأصوات، مقابل 12.24% فقط لمنافسه فرانسيسكو بينيتيز، كما كشف النادي أن أكثر من 40 ألفًا من أعضائه شاركوا في التصويت، وهي نسبة قياسية، بحسب ما نقلته «فرانس برس».
 
وسيتسلم كوستا رئاسة النادي الذي بدأ فيه ابن العاصمة، لشبونة، مسيرته الكروية في الفئات العمرية العام 1977 ومع الفريق الأول العام 1990، وأنهى فيه أيضًا مشواره الكروي العام 2008، بعدما مر بفيورنتينا (1994-2001) وميلان (2001-2006) الإيطاليين.

وكان الدولي السابق الذي دافع عن ألوان البرتغال في 94 مباراة، يشغل منصب نائب الرئيس وتولى منصب الرئيس بشكل موقت عندما استقال فييرا بعد اعتقاله ووضعه قيد الإقامة الجبرية.

وتم إيقاف فييرا بعدما فتحت النيابة العامة البرتغالية تحقيقًا في احتمال «خيانة الأمانة، احتيال متفاقم، تزوير، احتيال ضريبي وتبييض الأموال».

وترأس فييرا (72 عامًا) النادي طيلة 18 عامًا في فترة قياسية من حيث مدتها، وأحرز الفريق تحت قيادته سبعة ألقاب في الدوري البرتغالي وتعافى من الصعوبات المالية التي سببتها الفضائح السابقة.

واحتل «بنفيكا» المركز الثالث في الدوري البرتغالي الموسم الماضي، وفشل بالتالي في إحراز أي لقب للموسم الثاني تواليًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إقامة فاخرة للمنتخب المصري في «المروة بنغازي».. واجتماع فني بحضور المراقب
رياضة محلية
«فيسبوك» توقف بيع أراض في غابة الأمازون
منوعات
الوضع الوبائي لـ«كورونا»: ليبيا لا تزال في مرحلة الخطورة الرابعة
ليبيا
قوة «برخان» الفرنسية تعلن مقتل قيادي «إرهابي» في مالي
دولى
ميسي: ما زلت تائها في باريس ومبابي قدم لي خدمة بلغته الإسبانية
رياضة عالمية
انقطاع الكهرباء عن كل لبنان بسبب أزمة الوقود
عربى
في ظل التدخل الروسي .. فكرة استعادة السيادة تزدهر في مالي
دولى
مدرب حراس المدينة في حديث إلى «بوابة الوسط»: المعسكرات الداخلية الليبية أفضل
رياضة محلية
الخارجية الأميركية تطالب بـ«حلول وسط مبتكرة» بشأن إطار انتخابي في ليبيا
ليبيا
السايح: المفوضية جاهزة للانتخابات بنسبة 90%.. وكل ليبي يمكنه الترشح للانتخابات
ليبيا
منتخب ليبيا يرفض تسليم الصدارة في بنغازي.. وكليمنتي يستعد بعد مفاجأة أنغولا
رياضة محلية
واشنطن تعلن إجراء أول محادثات وجها لوجه مع طالبان منذ انسحابها من أفغانستان
دولى
«الفرصة الأخيرة».. واشنطن تايمز: تقدم ليبيا نحو «حكومة نزيهة» من مصلحة الأمن ...
ليبيا
الأمم المتحدة ترحب بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة خطة انسحاب «المرتزقة»
ليبيا
نفاد تذاكر مواجهة نيوكاسل ضد توتنهام بعد ساعات من الاستحواذ السعودي
رياضة عالمية
ضبط مطلوب في جريمة قتل بطرابلس
ليبيا
«يا عزيز عليا».. رحيل الفنان محمد مختار
ثقافة وفن
جريدة «الوسط»: سيناريو «إنزال رئاسي» لإنقاذ المسار الانتخابي
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صناعة الجوت توفر بديلا عالميا للبلاستيك