ميسي: ما زلت تائها في باريس ومبابي قدم لي خدمة بلغته الإسبانية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 أكتوبر 2021, 04:20 مساء
ميسي ومبابي. (أرشيفية : الإنترنت)

اعترف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بأنه يشعر بأنه لم يجد نفسه بعد في العاصمة الفرنسية باريس، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لم يخطئ بالانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي خلال هذا الصيف.

ورحل ميسي عن برشلونة الإسباني بعد 21 عامًا قضاها في النادي الكتالوني، نظرًا لعدم قدرة النادي على تجديد التعاقد معه، لينضم ميسي إلى سان جيرمان في صفقة انتقال حر ليلعب إلى جانب النجمين البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، وقال ميسي في مقابلة مع مجلة «فرانس فوتبول» نشرتها، اليوم السبت: «لم أرتكب خطأ»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وواجه ميسي بداية صعبة لمشواره مع سان جيرمان؛ حيث سجل هدفًا واحدًا للفريق حتى الآن وتلقى سان جيرمان الهزيمة أمام رين بهدفين مطلع الأسبوع الماضي، وذلك بعد ثمانية انتصارات متتالية للفريق في الدوري.

وقال ميسي: «إن تواجد لاعبين يتحدثون الإسبانية في سان جيرمان، مثل أنخيل دي ماريا ونيمار ومبابي، ساعده على الاستقرار والتأقلم».

وأضاف ميسي عن زميله الفرنسي مبابي الذي يتحدث الإسبانية بطلاقة: «من السهل التأقلم مع لاعب مثله»، ومع ذلك، اعترف ميسي بأن التأقلم مع الحياة في باريس بشكل عام لم يكن سهلًا.

وأكمل ميسي: «عليّ أن أعترف بأنني ما زلت تائها شيئًا ما، يجب أن أتعرف على المدينة لأجد طريقي بشكل أسهل شيئًا ما، كانت لديّ عاداتي في برشلونة، وكنت أعرف كل منطقة، وغالبا ما كنت أذهب إلى نفس الأماكن».

ولم يستقر ميسي وزوجته وأطفالهما الثلاثة على المنزل المناسب، حيث يقيمون في فندق، أكد ميسي إن أطفاله بدأوا يعلمونه الفرنسية، حيث يستوعبون اللغة الجديدة بشكل سريع في المدرسة.

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