الإعلان عن اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2021

جائزة الكرة الذهبية. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة الكرة الذهبية لعام 2021.

وجاءت قائمة اللاعبين المرشحين للكرة الذهبية كالتالي: في المجموعة الأولى: الجزائري رياض محرز "مانشستر سيتي"، الفرنسي نجولو كانتي "تشيلسي"، النرويجي إيرلينج هالاند "بوروسيا دورتموند"، الإيطالي ليوناردو بونوتشي "يوفنتوس"، الإنجليزي ماسون مونت "تشيلسي".

وفي المجموعة الثانية: كريم بنزيما "ريال مدريد"، الإنجليزي هاري كين "توتنهام هوتسبير"، الإيطالي جيانلويجي دوناروما "باريس سان جيرمان"، الإنجليزي رحيم سترلينج "مانشستر سيتي" والإيطالي نيكولو باريلا.

وفي المجموعة الثالثة: الأرجنتيني ليونيل ميسي "باريس سان جيرمان"، البرتغالي برونو فيرنانديز "مانشستر يونايتد"، الإسباني بيدري "برشلونة"، الكرواتي لوكا مودريتش "ريال مدريد"، والإيطالي جورجيو كيليني "يوفنتوس".

وجاء في المجموعة الرابعة كل من البلجيكي كيفين دي بروين والبرازيلي نيمار دا سيلفا والبرتغالي روبين دياز والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والدنماركي سيمون كير.

وكان آخر من فاز بالجائزة هو الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حصدها للمرة السادسة في عام 2020، ويعد المرشح الأوفر حظا للفوز بالسابعة، متقدما على البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإيطالي جورجينيو.