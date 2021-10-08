رئيس برشلونة يفجر مفاجأة بشأن رحيل ميسي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 أكتوبر 2021, 07:07 مساء
رئيس نادي برشلونة لابورتا مع ميسي. (أرشيفية : الإنترنت)

كشف رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، مفاجأة حول رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وانتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكد «لابورتا» في تصريحات نقلتها جريدة «سبورت» أنه لم يغضب من ميسي الذي كان يرغب بشدة في البقاء، لكنه أيضًا تعرض لضغط كبير بسبب العرض الذي قدمه باريس سان جيرمان.

وأوضح لابورتا أنه تمنى أن تتغير الأمور في اللحظة الأخيرة وأن يعلن ميسي رغبته في اللعب مجانًا لبرشلونة.

- ميسي: لم أرتكب أي خطأ بالانتقال إلى باريس سان جيرمان
- شاهد.. ميسي يسجل هدفه الأول مع «سان جيرمان»
- مبابي يسترجع ذكريات القرد الأليمة ويشرح خلافه مع نيمار في وجود ميسي

 

وأتم: «أود أن أكون قادرًا على تكريم ميسي، فهو يستحق ذلك، يسعدنا أن نكرمه كما ينبغي، إذا أراد ذلك».

ورحل ميسي عن صفوف برشلونة عقب نهاية عقده لنهاية الموسم المنصرم، ووقع عقدًا مع باريس سان جيرمان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الوسط» تتوقع تشكيل المنتخب الوطني ضد مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
نفاد تذاكر مواجهة نيوكاسل ضد توتنهام بعد ساعات من الاستحواذ السعودي
رياضة عالمية
«يا عزيز عليا».. رحيل الفنان محمد مختار
ثقافة وفن
غواصة أميركية تصطدم بـ«جسم مجهول» في بحر الصين الجنوبي
دولى
كلمة في رسالة وراء تغريم بريجيت باردو 25 ألف يورو
ثقافة وفن
منح نوبل السلام للصحفيين الفلبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف
دولى
كليمنتي.. في رحلة الحفاظ على الصدارة
رياضة محلية
كيروش.. في مهمة إنقاذ سمعة «الفراعنة»
رياضة عالمية
فرنسا إلى نهائي أمم أوروبا بـ«ريمونتادا تاريخية» أمام بلجيكا (فيديو)
رياضة عالمية
في العدد 307: إنزال رئاسي لإنقاذ الانتخابات.. وهدوء الجائحة
ليبيا
تضم 7 وزيرات.. الحكومة المغربية الجديدة تؤدي اليمين القانونية أمام الملك محمد ...
عربى
برقم الجلوس.. نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي للطلبة الليبيين ...
ليبيا
رسميا.. السعودية تعلن استحواذها على نادي نيوكاسل الإنجليزي بنسبة 100% (فيديو)
رياضة عالمية
عبدالرزاق غورنا: اللاجئون الأفارقة لا يأتون إلى أوروبا فارغي الأيدي
ثقافة وفن
قرصنة منصة البث التدفقي لألعاب الفيديو «تويتش»
علوم وتكنولوجيا
ميسي: لم أرتكب أي خطأ بالانتقال إلى باريس سان جيرمان
رياضة عالمية
تنظيم ملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مطلع نوفمبر المقبل
ليبيا
«الصحة العالمية» تعتمد أول لقاح للملاريا
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامات تشي بتلف ممتص الصدمات بسيارتك