رئيس برشلونة يفجر مفاجأة بشأن رحيل ميسي

رئيس نادي برشلونة لابورتا مع ميسي. (أرشيفية : الإنترنت)

كشف رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، مفاجأة حول رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وانتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكد «لابورتا» في تصريحات نقلتها جريدة «سبورت» أنه لم يغضب من ميسي الذي كان يرغب بشدة في البقاء، لكنه أيضًا تعرض لضغط كبير بسبب العرض الذي قدمه باريس سان جيرمان.

وأوضح لابورتا أنه تمنى أن تتغير الأمور في اللحظة الأخيرة وأن يعلن ميسي رغبته في اللعب مجانًا لبرشلونة.

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وأتم: «أود أن أكون قادرًا على تكريم ميسي، فهو يستحق ذلك، يسعدنا أن نكرمه كما ينبغي، إذا أراد ذلك».

ورحل ميسي عن صفوف برشلونة عقب نهاية عقده لنهاية الموسم المنصرم، ووقع عقدًا مع باريس سان جيرمان.