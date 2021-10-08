رونالدو لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 أكتوبر 2021, 03:44 مساء
كريستيانو رونالدو بعد إحراز هدف الفوز في شباك فياريال بدوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)

فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، فوز رونالدو بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بفضل إحرازه 3 أهداف.
 
كما أشارت أيضا إلى أن «الدون» كان أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي تسديدا على مرمى المنافسين بـ17 محاولة.

وهز رونالدو شباك نيوكاسل يونايتد بثنائية إضافة إلى هدف في شباك وستهام يونايتد.

وعاد كريستيانو رونالدو مجددا إلى فريقه مانشستر يونايتد في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، قادما من يوفنتوس الإيطالي.

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