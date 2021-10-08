نفاد تذاكر مواجهة نيوكاسل ضد توتنهام بعد ساعات من الاستحواذ السعودي

ملعب نيوكاسل يونايتد. (الموقع الرسمي)

أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي، بيع جميع تذاكر مباراة الفريق المقبلة أمام نظيره توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد «نيوكاسل» عبر موقعه الرسمي، نفاد جميع تذاكر مباراة الفريق المقبلة ضد توتنهام، بالرغم من تبقي 9 أيام على موعد المباراة، حيث تقام المباراة في 17 أكتوبر الجاري.

ويأتي نفاد التذاكر الخاصة بالمباراة عقب ساعات من إعلان استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على النادي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 300 مليون جنيه إسترليني.

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يذكر أن الصندوق السعودي أعلن أن النادي سيحظى بإدارة جديدة تقدم له خبرات متنوعة، وسيصبح محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان رئيسا غير تنفيذي لمجلس إدارة النادي، في حين سيتم تعيين «أماندا ستافيلي»، الرئيس التنفيذي لشركة «PCP Capital Partners» عضوا في مجلس الإدارة.