فرنسا إلى نهائي أمم أوروبا بـ«ريمونتادا تاريخية» أمام بلجيكا (فيديو)

فرنسا تقضي على أحلام بلجيكا بريمونتادا قاتلة وتلاقي إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية (الإنترنت)

عوّضت فرنسا تأخرها بهدفين إلى فوز قاتل 3-2 على بلجيكا في الدقيقة الأخيرة بهدف لتيو هرنانديز في تورينو، لتبلغ الخميس نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم لتلاقي إسبانيا في النهائي، يوم الأحد، على ملعب سان سيرو في ميلانو.



وتقدمت بلجيكا بهدفين في الشوط الأول عبر يانيك كاراسكو (37) وروميلو لوكاكو (40)، قبل أن تقدم فرنسا شوطًا ثانيًا هائلا سجلت خلاله ثلاثة أهداف عبر كريم بنزيمة (62)، كيليان مبابي (69 من ركلة جزاء) وهرنانديز (90) في مباراته الدولية الثانية فقط.



وكانت إسبانيا أقصت الأربعاء إيطاليا بطلة أوروبا في سان سيرو لتبلغ النهائي.