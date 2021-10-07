رسميا.. السعودية تعلن استحواذها على نادي نيوكاسل الإنجليزي بنسبة 100% (فيديو)

علم نادي نيوكاسل الإنجليزي. (الموقع الرسمي للنادي)

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الخميس، استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي، على النادي الإنجليزي بنسبةٍ تصلُ إلى 100%.

كما أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، إكمال مجموعة استثمارية يقودها الصندوق الاستحواذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي بنسبة 100%.

وأوضح صندوق الاستثمارات العامة في بيان رسمي الخميس، أن المجموعة الاستثمارية تضم «Capital Partners» و«RB «Sports & Media.

من جهته، أكد محافظ الصندوق ياسر الرميان، أنهم سعداء بالاستحواذ على أحد أشهر الأندية في كرة القدم الإنجليزية.

وأضاف: «نشكر جماهير نيوكاسل على إخلاصهم لهذا الكيان على مر السنين ونتطلع للعمل معهم لما فيه مصلحة النادي».