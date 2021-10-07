المحكمة الرياضية تصدم الزمالك المصري

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 أكتوبر 2021, 06:37 مساء
فريق الزمالك المصري. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت المحكمة الرياضية، اليوم الخميس، قرارها النهائي بشأن الطعن الذي تقدم به نادي الزمالك المصري، لرفع إيقاف القيد الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في وقت سابق على القلعة البيضاء.

وقرر «فيفا» تغريم الزمالك 222 ألف يورو لصالح إحدى الأكاديميات بالكاميرون، ومنع الأبيض من القيد لفترتين متتاليتين، على خلفية الخطأ الإداري في التعاقد مع حسام أشرف لاعب الفريق.

وتلقى مسؤولو الزمالك، وفقا لموقع «كورة» خطابا رسميا من المحكمة الرياضية، يفيد برفض الطعن الذي تقدم به النادي، وتأييد عقوبة المنع من القيد لفترتين متتاليتين.

وتعاقد الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على 3 صفقات جديدة، شملت عمر كمال عبد الواحد ومحمود شبانة وحمدي النقاز.

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