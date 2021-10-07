ميسي: لم أرتكب أي خطأ بالانتقال إلى باريس سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 أكتوبر 2021, 03:16 مساء
ليونيل ميسي بقميص باريس سان جيرمان. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الأرجنتيني ليونيل ميسي، إنه لم يرتكب أي خطأ في الرحيل عن برشلونة الإسباني، والانتقال إلى صفوف العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

وانضم ميسي لصفوف باريس سان جيرمان، بعدما لم يتمكن برشلونة من تجديد التعاقد مع اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية 6 مرات بسبب الأزمة المالية التي يعانيها النادي.

وفاز ميسي بـ35 بطولة في «كامب نو»، وسجل 672 هدفًا في للفريق في جميع المسابقات.

وبعد أن بدأ الاعتياد على الأجواء في العاصمة الفرنسية مع سان جيرمان، قال ميسي إنه سعيد بقراره، مشيرًا لـ«فرانس فوتبول» إلى أنه لم يرتكب أي خطأ بالانتقال لسان جيرمان.

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ومنذ انتقاله لسان جيرمان، سجل ميسي هدفًا وحيدًا، في المباراة التي فاز فيها الفريق على مانشستر سيتي بهدفين دون رد بدوري أبطال أوروبا.

وولا يزال ميسي (34 عامًا) يبحث عن تسجيل أول أهدافه في الدوري الفرنسي، الذي شهد سقوط سان جيرمان في فخ الخسارة الصادمة 2 / 0 أمام رين الأسبوع الماضي.

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