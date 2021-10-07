وفاة أسطورة كمال الأجسام جورج بيترسون

وفاة أسطورة كمال الأجسام جورج بيترسون. (الإنترنت)

تُوفيّ نجم كمال الأجسام الأميركي جورج بيترسون، بشكل مفاجئ، اليوم الخميس، والذي كان ينافس على لقب مستر أولمبيا لفئة وزن 212، عن عمر يناهز 37 عامًا.

وكان بيترسون أحد الأبطال الأساسيين لعالم كمال الأجسام لعدة سنوات؛ حيث ظهر في العديد من العروض العالمية بما في ذلك الظهور في بطولة مستر أولمبيا، في 4 مناسبات، منها ثلاث مرات في فئة كلاسيك فيزيك، قبل الانتقال إلى فئة وزن 212.

وكان من المتوقع وفقًا لـ«سبوتنيك» أن يعود جورج بيترسون إلى المسرح الكبير في نهاية هذا الأسبوع، في أولمبيا 2021.

ولم يتم الإعلان عن سبب وفاة بيترسون المفاجئة، وكانت العديد من التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن سبب وفاته قد يرجع إلى مشاكل تتعلق بمدرات البول التي يستخدمها لاعبو كمال الأجسام لتطرد السوائل المحتبسة في الجسم قبل المشاركة في البطولات الكبرى.

يذكر أن بيترسون سبق وشارك في بطولة تامبا برو، وبطولة «IFBB» للياقة البدنية للرجال، وفاز بها.