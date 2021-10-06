المنتخب الإسباني يوقف زحف إيطاليا ويتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية

المنتخب الإسباني. (الإنترنت)

نجح المنتخب الإسباني في التأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد فوزه على المنتحب الإيطالي بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «سان سيرو».

سجل فيران توريس الهدف الأول للإسبان في الدقيقة 17، بعد كرة أويارزابال العرضية سددها مباشرة داخل منطقة الجزاء في شباك دوناروما.

وفي الدقيقة (45+1)، عزز توريس تقدم إسبانيا بالهدف الثاني لمصلحته ومصلحة منتخب الماتادور، بعد هجوم مباغت سدد خلاله كرة عرضية برأسه في شباك إيطاليا في غفلة من الدفاع الذي اهتز بخروج بونوتشي.

بينما أحرز لورينزو بيليغريني هدف «الأتزوري» بالدقيقة 83، بعدما حقق كييزا مبتغى إيطاليا بالهروب من نصف الملعب بكرة مرتدة انفرد بها بالمرمى وأمن الكرة إلى بيليغريني الذي نجح في تسجيل هدف إيطاليا الوحيد.

بهذه النتيجة تأهل المنتخب الإسباني لنهائي دوري الأمم، لينتظر الفائز من مباراة فرنسا وبلجيكا، المقرر لها غدًا الخميس.