والدة مبابي تفجر مفاجأة عن مستقبل نجلها مع «باريس سان جيرمان»

مبابي رفقة والدته فايزة العماري. (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت فايزة العماري، والدة النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب «باريس سان جيرمان»، تطورًا جديدًا بشأن مستقبل نجلها مع نادي العاصمة الفرنسية.

وأكدت فايزة العماري، في تصريحات لجريدة «لو باريزيان» الفرنسية، أن نجلها قد يستمر في النادي الباريسي خلال الموسم المقبل، بعدما صرح اللاعب في وقت سابق بأنه طلب الرحيل عن «سان جيرمان» في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت العماري، وفقًا لموقع «كورة»: «بقاء مبابي مع سان جيرمان لموسم آخر؟ نجري محادثات مع باريس الآن، وهي تسير على ما يرام، حيث إنني تحدثت مع ليوناردو يوم الإثنين».

وأضافت: «هل سنصل إلى نتيجة؟ هناك شيء واحد مؤكد.. إن كيليان سيبذل قصارى جهده حتى النهاية للفوز بدوري أبطال أوروبا.. يجب أن يشعر كيليان بالرضا.. إذا كان غير سعيد، فإنه قادر على إخبارك بأنه سيوقف مسيرته الاحترافية، وهو يقول لنا ذلك كثيرًا، في الواقع (تبتسم)، مع كيليان يمكن أن يتغير كل شيء من يوم إلى آخر».

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وأشارت: «أتفهم أن جماهير باريس ليست سعيدة.. لكن كيليان مبابي يحلم باللعب مع سان جيرمان وريال مدريد.. قبل 4 سنوات كان خيار الانتقال إلى ريال مدريد أكثر جاذبية من باريس، لكننا اخترنا سان جيرمان.. هذا الصيف قرر كيليان اختيار مدريد لأنه أراد تحقيق حلمه».

واختتمت والدة مبابي: «أتعرض للوم بشأن مغادرة كيليان سان جيرمان، لكنه لم يغادر، ويسعده أن يكون في باريس. في الواقع إن أمر الاختيار بين باريس وريال مدريد أشبه بالاختيار بين الأم والأب».