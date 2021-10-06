تفاهم وحوار فني مطول في أول لقاء بين صلاح وكيروش في منتخب مصر قبل مواجهة ليبيا

صلاح وكيروش. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)

أدى المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، أمس الثلاثاء، تدريبه المسائي، بمشاركة جميع اللاعبين، وعلى رأسهم نجم الفريق المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، استعدادًا للقاء نظيره الليبي، مساء الجمعة المقبل، في إطار منافسات تصفيات المجموعة الأفريقية السادسة المؤهلة نحو كأس العالم المقبل بقطر 2022.

حضر صلاح إلى القاهرة، أمس الثلاثاء، وانطلق بعدها إلى مدينة الإسكندرية؛ حيث تستضيف على ملعب برج العرب مباراة الجولة الثالثة من التصفيات، في حين تقام مباراة الإياب على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الإثنين المقبل، ضمن الجولة الرابعة.

وأدى محمد صلاح بعض التدريبات الاستشفائية، بينما لم يتمكن حارس المرمى الدولي محمد الشناوي من إكمال التدريبات لإصابته بكدمة استوجبت إراحته حتى التأكد من حالته من خلال الأشعة التي سيجريها اليوم الأربعاء.

ظهر التفاهم والانسجام بين صلاح ومدربه الجديد البرتغالي في المنتخب المصري كارلوس كيروش؛ حيث تبادلا الحديث الفني طويلًا في أول لقاء بينهما، بعد أن تولى كيروش المهمة مؤخرًا خلفًا للمدرب الوطني حسام البدري، الذي تمت إقالته، بعد أن حل منتخب مصر في مركز الوصافة بالتصفيات برصيد 4 نقاط خلف ليبيا المتصدر برصيد 6 نقاط.