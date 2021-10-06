فحص جديد لحارس منتخب مصر قبل حسم مشاركته أمام ليبيا

محمد الشناوي. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)

خضع حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر الدولي، محمد الشناوي، لأشعة في أحد المستشفيات بالإسكندرية، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال تدريبات المنتخب، أمس الثلاثاء، حيث يستعد المنتخب المصري لمواجهة المنتخب الوطني الليبي، يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة لتصفيات كأس العالم على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وكشف طبيب المنتخب أن الأشعة جاءت مطمئنة إلى حدٍ كبير، وهي عبارة عن كدمة في العضلة الخلفية، وسيخضع حارس المرمى لفحص طبي جديد على هامش تدريب اليوم الأربعاء، قبل تحديد القرار النهائي بشأن مشاركته في المباراة من عدمها، بعد أن خاض منتخب المصري تدريبه المسائي، أمس الثلاثاء، بمشاركة جميع اللاعبين وعلى رأسهم نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح استعدادًا لموقعة ليبيا، وكان منتخب مصر أعلن أن الشناوي لم يتمكن من إكمال التدريب لإصابته بكدمة استوجبت إراحته.

حضر صلاح إلى القاهرة، أمس الثلاثاء، وانطلق بعدها إلى مدينة الإسكندرية، حيث تستضيف على ملعب برج العرب مباراة الجولة الثالثة من التصفيات، في حين تقام مباراة الإياب على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الإثنين المقبل، ضمن الجولة الرابعة.

وأدى محمد صلاح بعض التدريبات الاستشفائية، بينما لم يتمكن حارس المرمى الدولي محمد الشناوي من إكمال التدريبات لإصابته بكدمة استوجبت إراحته حتى التأكد من حالته من خلال الأشعة التي سيجريها اليوم الأربعاء.