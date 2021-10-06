كيروش: منتخب ليبيا قوي وسنعمل على استعادة صدارة المجموعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 أكتوبر 2021, 02:43 مساء
كيروش في تدريبات منتخب مصر. (المركز الإعلامي)

عبر البرتغالي كارلوس كيروش عن فخره الشديد بتدريب المنتخب المصري، مؤكدًا أهمية المرحلة المقبلة وتصدر المجموعة، وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في قاعة المؤتمرات بستاد الجيش ببرج العرب، «في أول مؤتمر صحفي لي هنا قمت بارتداء قميص المنتخب المصري، كنت أشعر بفخر كبير، أي شيء متعلق بمصر سواء داخل أو خارج الملعب يجعلني سعيدًا».

وأضاف المدرب البرتغالي قائلًا: «حديثي دائمًا لن يكون بشكل فردي عن لاعب واحد فقط، أقول دائمًا أن هناك لاعبا فقط ما أتحدث عنه وهو المنتخب المصري ككل هذا ببساطة شديدة»، بحسب ما نقله المركز الإعلامي باتحاد الكرة.

وتحدث كيروش عن منافس المنتخب المصري في الجولة المقبلة المنتخب الليبي قائلًا: «وفقا للواقع فهو منتخب قوي بدليل تصدره للمجموعة، كان لدينا خمسة أيام فقط للعمل استعدادًا لهذه المواجهة المهمة، لكننا درسناه جيدًا ونعرف نقاط قوته وضعفه».

وأشاد كيروش باللاعبين الحاليين في المنتخب حيث قال: «مصر محظوظة للغاية بامتلاكها لجيل مميز من اللاعبين في كل الخطوط، الحسابات نتركها للمهندسين والعلماء، لكن كرة القدم لا تعترف سوى بالاجتهاد والعمل الجاد».

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