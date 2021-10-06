الأخضر يبرم صفقات من العيار الثقيل ويجدد لنجومه قبل انطلاق الدوري الليبي

جانب من تدريبات فريق الأخضر. (فيسبوك)

تعاقدت إدارة نادي الأخضر أحد أندية الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم قبل الموسم الجديد مع عددٍ من اللاعبين الجدد، بالإضافة لتجديد عقود عدد آخر من نجوم الفريق من بينهم عبد الرحمن العمامي والمهدي الكوت.

أما اللاعبون الجدد هم: الحارس هارون بيري والمدافع المحترف محمد تراوري والمدافع مصطفى حمزة والظهير الأيمن أنس مانقا ولاعب الوسط القادم من نادي الاتحاد صهيب بن سليمان والجناح مؤيد القريتلي قادما من نادي الاتحاد ومهدي الوذرفي وأحمد كرواع مهاجم الأهلي طرابلس.

فريق الأخضر يتواجد حاليا في معسكر خارجي بمصر استعدادا للموسم الرياضي الجديد.