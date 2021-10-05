مانشيني يأمل بتمديد سجل إيطاليا الخالي من الهزائم إلى ما بعد مونديال قطر

لم تخسر إيطاليا في آخر 37 مباراة. (ا ف ب)

أكد مدرب المنتخب الإيطالي لكرة القدم روبرتو مانشيني، اليوم الثلاثاء، أنه يرغب في أن يمدد الآتزوري سلسلة مبارياته القياسية من دون خسارة إلى ما بعد كأس العالم 2022 في قطر، وذلك على هامش استعداداته لملاقاة إسبانيا في الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية.

وتشكل مواجهة الأربعاء على ملعب «سان سيرو» الاختبار الأصعب لإيطاليا منذ تتويجها بطلة لأوروبا الصيف الماضي على حساب إنجلترا في النهائي.

وقال لويس إنريكي مدرب إسبانيا بعد إعلان تشكيلة فريقه إن كل مباراة «تقرب إيطاليا من الخسارة»، لكن مانشيني يأمل في أن يواصل هذه السلسلة مع منتخب بلاده إلى ما بعد مونديال قطر في أواخر العام المقبل.

وقال أمام الصحفيين: «لم نخسر منذ 37 مباراة، ولكن نريد أن نستمر على هذا النحو لفترة طويلة.. الأمر منوطٌ بنا وبأدائنا في المباريات المقبلة.. ندرك أننا فريق جيد، ولكن علينا مواصلة العمل للاستمرار في تحقيق الانتصارات».

وأردف: «لويس إنريكي على حق، عاجلًا أم آجلًا ستحدث (الخسارة)، إنها مسألة حسابات للأسف.. نأمل في أن نستمر على هذا المنوال حتى ديسمبر 2022، لكن لا أعتقد أن المهمة ستكون سهلة».