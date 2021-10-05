مانشيني يأمل بتمديد سجل إيطاليا الخالي من الهزائم إلى ما بعد مونديال قطر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021, 09:08 مساء
لم تخسر إيطاليا في آخر 37 مباراة. (ا ف ب)

أكد مدرب المنتخب الإيطالي لكرة القدم روبرتو مانشيني، اليوم الثلاثاء، أنه يرغب في أن يمدد الآتزوري سلسلة مبارياته القياسية من دون خسارة إلى ما بعد كأس العالم 2022 في قطر، وذلك على هامش استعداداته لملاقاة إسبانيا في الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية.

وتشكل مواجهة الأربعاء على ملعب «سان سيرو» الاختبار الأصعب لإيطاليا منذ تتويجها بطلة لأوروبا الصيف الماضي على حساب إنجلترا في النهائي.

وقال لويس إنريكي مدرب إسبانيا بعد إعلان تشكيلة فريقه إن كل مباراة «تقرب إيطاليا من الخسارة»، لكن مانشيني يأمل في أن يواصل هذه السلسلة مع منتخب بلاده إلى ما بعد مونديال قطر في أواخر العام المقبل.

وقال أمام الصحفيين: «لم نخسر منذ 37 مباراة، ولكن نريد أن نستمر على هذا النحو لفترة طويلة.. الأمر منوطٌ بنا وبأدائنا في المباريات المقبلة.. ندرك أننا فريق جيد، ولكن علينا مواصلة العمل للاستمرار في تحقيق الانتصارات».

وأردف: «لويس إنريكي على حق، عاجلًا أم آجلًا ستحدث (الخسارة)، إنها مسألة حسابات للأسف.. نأمل في أن نستمر على هذا المنوال حتى ديسمبر 2022، لكن لا أعتقد أن المهمة ستكون سهلة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«سلتو» يكشف تفاصيل إصابته وغيابه عن موقعة مصر بتصفيات كأس العالم 2022
رياضة محلية
نجل الديكتاتور الفلبيني يترشح لانتخابات الرئاسة
دولى
تعادل سلبي وفوز ثلاثي للاتحاد وديا في القاهرة قبل ملاقاة الزمالك
رياضة محلية
216 ألف طفل ضحايا انتهاكات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك بفرنسا منذ 1950
دولى
اعتذار وتوضيح من «فيسبوك» بعد تعطل خدماته
دولى
«البنتاغون» يحقق في فرضية وجود تهديد أمني وراء توقف منصات التواصل الاجتماعي
دولى
«وثائق باندورا» تخرج رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب عن صمته
دولى
قوات الأمن السودانية تشتبك مع خلية إرهابية مرتبطة بـ«داعش» في الخرطوم
دولى
الليبي نسيم بدروش يخطف الأنظار في سلة العرب
رياضة محلية
مسربة وثائق «فيسبوك»: المجموعة اختارت «الربح المادي على السلامة»
علوم وتكنولوجيا
حادث سير يودي بحياة صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد
دولى
اللافي يتحدث لـ«بوابة الوسط» عن خطوات قد يتخذها «الرئاسي» بشأن الانتخابات في حال...
ليبيا
«وثائق باندورا» تكشف أصولا بملايين الدولارات يملكها 35 من قادة دول وحكومات عبر ...
دولى
مكاسب السلام في ليبيا: 163 مليار دولار لدول الجوار و32 مليارا لإيطاليا وألمانيا ...
ليبيا
برنامج «Swipe» .. معدل العنوسة في ليبيا
فيديو
تنطلق الشهر الجاري.. وهيبة توضح تفاصيل مبادرة المنفي لـ«إنقاذ المسار السياسي»
ليبيا
عين على الانتخابات | شاب أم شابة.. لمَن ستعطي صوتك في انتخابات 24 ديسمبر؟
فيديو
جدل حول «سن البلوغ» الإلكتروني
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح قبل شراء السجاد العصري