رسميا.. الإسباني الأسطوري باو غاسول يعلن اعتزاله كرة السلة

باو غاسول (يسار)، كوبي براينت (وسط) وديرك فيشر بعد فوز لوس أنجليس ليكيرز بلقب الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة عام 2010 (ا ف ب)

أعلن النجم الإسباني الأسطوري في كرة السلة، باو غاسول، اليوم الثلاثاء، اعتزاله اللعبة نهائيًّا بعمر الحادية والأربعين.

ويتمتع غاسول الشقيق الأكبر لمارك غاسول، بسجل رائع خلال مسيرته، حيث توج بطلًا للدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة مرتين العامين 2009 و2010 خلال دفاعه عن ألوان «لوس أنجليس ليكرز»، كما شارك في مباراة كل النجوم (أول ستار) ست مرات.

أما في صفوف منتخب إسبانيا، فأحرز غاسول الذي لعب في صفوف أندية «ممفيس غريزليز»، «شيكاغو بولز»، «سان أنتونيو سبيرز» و«ميلووكي باكس» أيضًا، بطولة العالم مرة واحدة، وبطولة أوروبا ثلاث مرات، بالاضافة إلى تطويق عنقه بالميدالية الأولمبية الفضية مرتين والبرونزية مرة واحدة.

وأنهى مسيرته بإحراز بطولة إسبانيا في صفوف فريقه «برشلونة» في يونيو الماضي، كما أن غاسول هو أفضل هداف في تاريخ كرة السلة الأوروبية.