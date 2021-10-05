فيرجسون ينتقد سولشاير بسبب كريستيانو رونالدو

سولشاير وكريستيانو رونالدو. (أرشيفية : الإنترنت)

أكد أليكس فيرجسون، مدرب فريق مانشستر يونايتد السابق، أن كريستيانو رونالدو كان يجب أن يلعب أساسيًا في مباراة التعادل 1-1 مع ضيفه إيفرتون بدلًا من المشاركة بديلاً في الشوط الثاني.

ودفع المدرب أولي جونار سولشار، برونالدو بعد مرور ساعة من اللقاء وكان يونايتد متقدمًا وقتها 1-0، لكن إيفرتون أدرك التعادل في الدقيقة 65 وتماسك ليخرج بنقطة.

وفي مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيرجسون لأسطورة الفنون القتالية المختلطة حبيب نورمحمدوف إن إيفرتون حصل على دفعة معنوية حين عرف أن رونالدو لن يلعب.

وعندما قال نورمحمدوف لفيرجسون، إن رونالدو نزل بديلاً في الشوط الثاني أضاف أسطورة التدريب الإسكتلندي: «أعرف بالطبع، لكن يجب عليك دائمًا أن تبدأ المباراة بأفضل اللاعبين».

وأوضح رونالدو في وقت سابق أن فيرجسون الذي تعاقد مع اللاعب البرتغالي في سن 18 عامًا من سبورتنج لشبونة في 2003 لعب دورًا كبيرًا في عودته إلى أولد ترافورد.

وسيتقابل يونايتد الذي يملك 14 نقطة من سبع مباريات في الدوري مع ليستر سيتي في 16 أكتوبر في الجولة المقبلة من المباريات بعد التوقف الدولي.