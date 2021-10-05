الكشف عن الشخص الذي تسبب في بقاء كومان مع برشلونة

جوردي كرويف وكومان. (الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن السبب وراء عدم إقالة الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، من منصبه بسبب سوء النتائج الأخيرة، كان أحد الأشخاص في النادي.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، إن خوان لابورتا رئيس برشلونة قد قرر إقالة كومان الخميس الماضي، وتم إطلاع مجموعة من الصحفيين على ذلك ووصلت المعلومات لكومان الذي ظهر في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد وكأنه وداع.

وأوضحت الصحيفة: «جرت محادثات بين كومان ولابورتا بعد المؤتمر وفي اليوم التالي التقيا وجهًا إلى وجه في المدينة الرياضية قبل السفر إلى مدريد».

وأشارت الصحيفة: «الذي طالب بهذه المحادثات كان جوردي كرويف، والذي تحدث مع لابورتا يوم الجمعة لإقناعه بعدم إقالة كومان، وإنهاء الشائعات حول رحيله».

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وأضافت «موندو ديبورتيفو» أن كرويف طالب بمنح كومان فرصة أخيرة، خاصًة بعدما يستعيد المصابون شفاءهم مثل أجويرو وديمبلي ويحصل فاتي على فرصة أكبر للعب.

وأفادت الصحيفة، بأنه بالفعل بعد لقاء كومان ولابورتا صباح السبت، خرج الرئيس وأكد للإعلام ثقته في الهولندي، وظهر كومان برفقة جوردي كرويف في مدرجات ملعب «واندا ميتروبوليتانو».