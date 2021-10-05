مبابي يسترجع ذكريات القرد الأليمة ويشرح خلافه مع نيمار في وجود ميسي

نيمار يتوسط مبابي وميسي. (أرشيفية : الإنترنت)

جدد مهاجم منتخب فرنسا كيليان مبابي، اليوم الثلاثاء، حالة الجدل حول مستقبله مع باريس سان جيرمان، وطلب اللاعب البالغ عمره 22 عامًا من ناديه السماح له بالانضمام إلى ريال مدريد، قبل انطلاق الموسم الحالي، لكن العملاق الفرنسي رفض أكثر من عرض من نظيره الإسباني.

وردًا على سؤال هل يرغب في الرحيل الصيف المقبل؟ قال مبابي لجريدة «ليكيب» الرياضية اليومية الفرنسية: «أمضيت في كرة القدم فترة كافية الآن لأعرف أن حقيقة الأمس ليست بالضرورة حقيقة اليوم أو الغد، إذا قيل لي أن ميسي سيلعب في باريس سان جيرمان، لما كنت أصدق ذلك، لذلك لا تعرف أبدًا ما الذي يمكن أن يحدث»، بحسب ما نقلته «رويترز».

الثلاثي الأخطر في العالم

ويشكل مبابي وليونيل ميسي ونيمار ما يعتبره البعض أخطر ثلاثي هجومي في كرة القدم على مستوى الأندية، لكن هذا الثلاثي يعاني عدم الانسجام وأظهر مبابي إحباطه من عدم تعاون اللاعب البرازيلي، وقلل مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو، من شأن خلاف بين مبابي ونيمار خلال الفوز (2-0) على مونبلييه الشهر الماضي.

وذكرت تقارير فرنسية أن مبابي لم يكن سعيدًا من نيمار، بسبب عدم تمرير الكرة إليه، قبل أن يتحدث المهاجم الفرنسي الدولي إلى أحد زملائه على مقاعد البدلاء عن شعوره بعدم الرضا عن هذا التصرف.

الخلاف مع نيمار

وعن هذه الواقعة قال مبابي «نعم قلت ذلك، تحدث مثل هذه الأشياء طوال الوقت في كرة القدم، لهذا السبب وبعدها مباشرة حين رأيت أن الموضوع بدأ يتصاعد تحدثت إليه، تبادلنا الكثير من الكلمات من هذا القبيل في الماضي وسنواصل القيام بذلك، لأننا نريد الفوز، لكن لا ينبغي أن تكون هناك أي مشاعر سلبية، لا يوجد استياء على الإطلاق لأنني أحترمه وأقدره».

الرغبة في التركيز

ويرغب مبابي الآن في التركيز على كرة القدم، وأضاف «في الوقت الحالي، مستقبلي ليس أولوية، أهدرت بالفعل الكثير من الطاقة هذا الصيف وكان الأمر مجهدًا»، وانضم مبابي لمنتخب فرنسا الذي يستعد لمواجهة بلجيكا في الدور قبل النهائي لدوري الأمم الأوروبية بعد غدٍ الخميس ويتطلع مهاجم باريس سان جيرمان إلى نسيان خيبة الأمل في بطولة أوروبا، وأهدر مبابي ركلة ترجيح أمام سويسرا ليخرج بطل العالم من دور الـ16 وواجه اللاعب انتقادات لاذعة في فرنسا وإساءات عنصرية، وقال «ما صدمني وقتها أن البعض سبني بكلمة قرد لإهدار ركلة ترجيح».

اعتراف الشاب الأسمر

سبق واعترف مبابي أنه طلب بالفعل الرحيل عن فريقه الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قال مبابي: «البعض قال إنني رفضت ستة أو سبعة عروض للتمديد مع باريس، وأنني لا أريد التحدث مع ليوناردو المدير الرياضي للفريق، هذا الكلام ليس صحيحًا على الإطلاق».

وأضاف مبابي: «نعم طلبت الرحيل، لأنه منذ اللحظة التي لم أرغب فيها بالتمديد، أردت أن يحصل النادي على رسوم انتقال ليحصل على بديل جيد، وقلت في نهاية يوليو إنني أريد الرحيل، هذا النادي أعطاني الكثير، ولطالما كنت سعيدًا خلال السنوات الأربع التي أمضيتها هنا، وما زلت، أردت أن يخرج الجميع فائزًا، وأن يتعاونوا معًا وأن يعقدوا صفقة جيدة، وقد احترمت ذلك، كما قلت إذا كنت لا ترغب في رحيلي، فسأبقى».