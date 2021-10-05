أول تدريب لمنتخب الأرجنتين دون ميسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021, 11:53 صباحا
ميسي مع منتخب الأرجنتين. (أرشيفية - إنترنت)

خاض منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أول تدريب له استعدادا لمواجهة الخميس أمام باراغواي بتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، ولم يشهد التدريب أي مفاجآت، حيث ينتظر منتخب «التانغو» انضمام نجمه ليونيل ميسي خلال ساعات اليوم.

وأفاد بيان الاتحاد الأرجنتيني للعبة عبر موقعه الإلكتروني بأنه «أجرى اللاعبون القادمون من أوروبا إلى جانب لاعبي الأندية المحلية أول تدريبات لهم، وكانت ذات كثافة قليلة بالنظر لوصول معظم اللاعبين للتو من السفر من القارة العجوز»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وينتظر أن ينضم ثلاثي نجوم باريس سان جيرمان، ميسي وأنخل دي ماريا ولياندرو باريديس، للمنتخب اليوم، وسيجري المنتخب تدريبا آخر غدا الأربعاء على الأراضي الأرجنتينية قبل السفر إلى باراغواي لخوض مواجهة التصفيات، وبعدها بثلاثة أيام ستستقبل الأرجنتين نظيرتها أوروغواي قبل أن تواجه ضيفتها بيرو أيضا يوم 15 من أكتوبر الجاري.

وتتصدر البرازيل والأرجنتين جدول التصفيات برصيد 24 و18 نقطة على الترتيب، تليهما أوروغواي 15، والإكوادور 13، وكولومبيا 13، وباراغواي 11، وبيرو 8، وتشيلي 7، وبوليفيا 6، وفنزويلا 4 نقاط.

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