كشف كواليس إيقاف قرار إقالة كومان من «برشلونة»

المدير الفني لفريق برشلونة، المدرب الهولندي رونالد كومان. (الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، كواليس مناقشة «برشلونة» مصير الهولندي رونالد كومان، مدرب الفريق، قبل مواجهة «أتلتيكو مدريد» في الدوري الإسباني.

وقالت جريدة «سبورت»، إن خوان لابورتا رئيس «برشلونة»، اجتمع مع نائبه رافائيل يوسيتي على الغداء، الخميس الماضي.

وأعرب لابورتا عن غضبه من هزيمة «برشلونة» أمام «بنفيكا»، وقال إن الوضع مع كومان غير قابل للحل، لا سيما أن المدرب يصر على اللعب بثلاثي في الخلف ووضع اللاعبين الشباب على مقاعد البدلاء.

وأشارت إلى أن وسائل الإعلام وأعضاء مجلس إدارة «برشلونة» أدركوا من هذا الاجتماع أن مباراة «أتلتيكو مدريد»، ستكون الأخيرة لكومان مع البارسا.

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وعقب نشر الإعلام الإسباني قرار إقالة كومان عقب مباراة «أتلتيكو»، قرر لابورتا الاتصال بالمدرب الهولندي مساء الجمعة للتحدث معه حول أوضاع الفريق.

وكان المدرب أول مَن تفاجأ بهذه المكالمة، كما أنه رتب لعقد لقاء مع لابورتا، صباح السبت، قبل أن يستقل الفريق طائرة أخرى للذهاب إلى مدريد لمواجهة «أتلتيكو».

- رسالة «واتس آب»

وبعد ذلك الاجتماع، بعث لابورتا برسالة إلى أعضاء مجلس إدارة «برشلونة» على «واتس آب»، ليبلغهم أن المدرب الهولندي مستمر مع الفريق.

وفعل لابورتا هذا الأمر، لأن معظم إدارة «برشلونة» ظنوا أن كومان سيرحل يوم السبت، ولم يرغب الرئيس أن يعلم الأعضاء من الإعلام أن موقفه تغير صوب المدرب الهولندي.

وصرح لابورتا بالفعل ظهر السبت بأن كومان مستمر بغض النظر عن نتيجة مباراة «أتلتيكو»، وأن المدرب الهولندي يستحق هامشًا من الثقة.