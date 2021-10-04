هالاند يحسم موقفه من مواجهتي تركيا والجبل الأسود

إرلينغ هالاند مهاجم المنتخب النرويجي. (أرشيفية : الإنترنت)

قال إرلينغ هالاند، مهاجم النرويج، إنه لن يكون لائقًا للمشاركة مع بلاده أمام تركيا والجبل الأسود، الأسبوع المقبل، في تصفيات كأس العالم 2022، حيث لا يزال يتعافى من إصابة في الفخذ.

وكتب هالاند الذي غاب عن آخر 3 مباريات لفريقه بروسيا دورتموند في كل المسابقات بسبب الإصابة، على «تويتر» اليوم الإثنين: «للأسف لن أكون جاهزًا للعب مع المنتخب الوطني.. أتمنى التوفيق للنرويج».

ويحل منتخب النرويج ضيفًا على تركيا في الثامن من أكتوبر، قبل أن يستضيف الجبل الأسود بعدها بثلاثة أيام.

وغاب هالاند، الذي سجل 68 هدفًا في 67 مباراة مع دورتموند حتى الآن، عن آخر مباراتين لفريقه في الدوري الألماني وأيضًا عن الانتصار على سبورتنغ لشبونة في دوري الأبطال الأسبوع الماضي.