محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي للجولة السابعة من الدوري الإنجليزي

الدولي المصري محمد صلاح بعد تسجيله الهدف الثاني في شباك مانشستر سيتي. (حسابه الشخصي على تويتر)

حصل الدولي المصري محمد صلاح، نجم «ليفربول»، على أعلى تقييم في الجولة السابعة من الدولي الإنجليزي الممتاز، بعد مواجهته أمام «مانشستر سيتي»، أمس الأحد، على ملعب «آنفيلد»، التي انتهت بالتعادل 2-2، حيث صنع الهدف الأول لساديو ماني، وسجل الهدف الثاني بمهارة رائعة.

وبحسب موقع «هوسكورد» العالمي، المتخصص في الأرقام والإحصاءات، فإن صلاح جاء على رأس التشكيل المثالي للجولة السابعة، وفقًا لـ«كورة» بتقييم وصل إلى 9.2.

وجاء التشكيل الأفضل للجولة السابعة من البريميرليغ كالتالي:

حراسة المرمى: كرول (نورويتش).

الدفاع: ريغيلون (توتنهام) - شالوبا (تشيلسي) - هانلي (نورويتش) - رويال (توتنهام).

الوسط: هوانغ هي تشان (وولفرهامبتون) - نورمان (نورويتش) - هويبيرغ (توتنهام) - صلاح (ليفربول).

الهجوم: مبيومو (برينتفورد) - خيمينيز (وولفرهامبتون).