«اللعنة على القرد».. تفتح تحقيقا في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 06:04 مساء
السنغالي كاليدو كوليبالي. (الإنترنت)

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، فتح تحقيق بعد الإهانات العنصرية التي استهدفت مدافع «نابولي»، الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي، في المباراة ضد مضيفه «فيورنتينا»، الأحد في ختام المرحلة السابعة من الدوري.

وقال الاتحاد في بيان له: «في ما يتعلق بالتعبيرات العنصرية التي قالها مشجعو فيورنتينا للاعب نابولي كاليدو كوليبالي، فتحنا تحقيقًا بعد قراءة تقارير مراقبي المباراة والاستماع إلى اللاعب». وأوضح أنه سيتصل أيضًا بقسم شرطة فلورنسا للحصول على معلومات من أجل التحقيق.

وكان «فيورنتينا» اعتذر لكوليبالي، الذي استُهدف بعد المباراة بصيحات عنصرية من المتفرجين، مثل زميليه في الفريق الدوليين النيجيري فيكتور أوسيمين والكاميروني فرانك زامبو أنغيسا، بحسب شبكة «دازن» للبث التدفقي. ودون أن يذكر هذه الحادثة مباشرة، نشر أوسيمين رسالة يقول فيها «لا للعنصرية» باللغتين الإيطالية والإنجليزية.

ونشر كوليبالي رسالة أخرى له على «إنستغرام» باللغات الإيطالية والفرنسية والإنجليزية يطلب فيها منع المشجعين الذين أهانوه من دخول الملاعب «إلى الأبد»، قائلًا: «اللعنة على القرد.. هذا ما قيل لي. هؤلاء الناس لا علاقة لهم بالرياضة. يجب تحديد هويتهم وإبعادهم عن الملاعب إلى الأبد».

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