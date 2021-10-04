بالفيديو: زوايا مختلفة لهدف صلاح الذي أذهل العالم قبل التوجه لملاقاة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 04:42 مساء
صلاح يسجل في مرمى مانشستر سيتي. (إنترنت)

تحول هدف النجم المصري محمد صلاح مع ناديه «ليفربول» في مرمى «مانشستر سيتي» إلى حديث مختلف وسائل الإعلام في العالم، بعد أن تعادل الفريقان (2/2)، أمس الأحد، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي «البريميرليغ»، على ملعب «آنفيلد» معقل «ليفربول»، حيث خطف صلاح أنظار العالم بموهبته وأدائه الرائع.

افتتح ساديو ماني أهداف المباراة، وسجل هدف التقدم لـ«ليفربول» في الدقيقة 59، ليتعادل فيل فودين لـ«السيتي» في الدقيقة 69، ثم عاد «ليفربول» ليتقدم في الدقيقة 76 عن طريق محمد صلاح قبل أن يسجل كيفين دي بروين هدف التعادل لـ«السيتي» في الدقيقة 81.

وعقب المباراة، تحدث صلاح عن هدفه المميز في مرمى إيدرسون حارس مرمى «مانشستر سيتي»، وقال: «إنه أمر مخزٍ أنه لم يكن الهدف الذي يحسم لنا الفوز بالمباراة، يجب أن أشاهده مرة أخرى لكن أعتقد أنه كان هدفًا جيدًا».

كما تحدث المدير الفني لـ«ليفربول»، يورغن كلوب، عن هدف صلاح، قائلًا: «اللاعب الأفضل في العالم فقط يمكنه تسجيل مثل هذه الأهداف الاستثنائية، سيتذكرالمشجعون هذا الهدف طويلًا لمدة 50-60 سنة مقبلة، اللمسة الأولى، الصراع الأول الذي فاز به ثم وضعه في قدمه اليمنى وإنهاء الوضع كان استثنائيًّا للغاية».

ورفع الدولي المصري رصيده التهديفي مع «ليفربول» في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلى ستة أهداف، ليتقاسم صدارة ترتيب هدافي المسابقة مع جيمي فاردي مهاجم «ليستر سيتي»، قبل أن يتوجه إلى بلاده التي تستعد لملاقاة منتخب ليبيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة في تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة «قطر 2022».

سي إن إن
عنونت «سي إن إن»: «هدف مذهل لصلاح في تعادل ليفربول مع سيتي»، وكتبت «أظهر المصري قدرته العالمية من خلال المرور من مدافعي السيتي قبل أن يطلق تسديدة بقدمه اليمنى في مرمى الحارس إيدرسون».

ديلي ميل
وعنونت «ديلي ميل»: «أظهر صلاح سبب كونه أفضل لاعب في أوروبا»، وكتبت: «أظهر الرائع محمد صلاح سبب كونه أفضل لاعب في أوروبا بهدف مذهل في مباراة رائعة ضد مانشستر سيتي، الآن يجب على ليفربول أن يمنحه أكبر عقد في تاريخه».

ذا صن
وعنونت «ذا صن»: «سحر مو» وكتبت: «سجل صلاح هدفًا بمجهود فردي رائع مثل ميسي ضد مانشستر سيتي».

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