اعترافات مثيرة لأنشيلوتي بعد ثاني خسارة لريال مدريد وأول سقوط في «الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 12:16 مساء
كارلو أنشيلوتي. (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدير الفني لفريق ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عقب الخسارة أمام إسبانيول، أمس الأحد، على ملعب كورنيلا البرات (1-2)، في الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» أن فريقه تغير وضعه في أسبوع ويجب أن يتروى.

وقال أنشيلوتي لوسائل الإعلام التليفزيونية عقب المباراة: «لعبنا بشكل سيئ، ليس هناك الكثير للقول في هذا الصدد، بدأنا المباراة بفكرة، لكن لم نتمكن من الحفاظ على الهدوء وبعد الهدف حدث اضطراب شديد».

وأضاف أن «إسبانيول كان يستحق الفوز، كنا نستحق الخسارة وردنا كان متأخرا، إننا قلقون لأنه ليس معتادا خسارة مباراتين على التوالي».

يأتي هذا في إشارة أيضا إلى الخسارة أمام شريف تيراسبول في دوري أبطال أوروبا.

وأكمل: «فريقي كان غير منظم على ملعب كورنيلا البرات، لم نجرأ على الهجوم وخسرنا المنافسات الفردية».

وهذه أول خسارة لريال مدريد في «الليغا» لكنه ما زال يحتل الصدارة برصيد 17 نقطة موقتا وبفارق الأهداف فقط عن الوصيف أتلتيكو مدريد، بينما رفع إسبانيول رصيده إلى النقطة الـ9 محتلا المركز الـ13 في ترتيب جدول الدوري.

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