هالاند يؤكد عدم تعافيه وإمكانية غيابه عن التصفيات الأوروبية

يستمر غياب النجم النروجي لبوروسيا دورتموند إرلينغ هالاند بسبب الاوجاع في القدم (ا ف ب)

أعلن نجم بوروسيا دورتموند النرويجي، إرلينغ هالاند، غيابه عن المواجهة المقبلة لفريقه على أرضه أمام أوغسبورغ السبت، كما يُتوقع غيابه عن المباريات المقبلة لمنتخب بلاده في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وكتب اللاعب البالغ 21 عاما عبر حسابه على «تويتر» اليوم الجمعة: «لا أستطيع اللعب غدا.. أنا مُصاب.. سأعود قريبا».

وسجّل النجم النرويجي الشاب 68 هدفا في 67 مباراة مع دورتموند منذ انضم إليه في يناير 2020، لكنه غاب عن المباراتين الأخيرتين بسبب إصابة في القدم.

كذلك، يُتوقع أن يغيب هالاند عن المباريات المقبلة لمنتخب النرويج في التصفيات أمام تركيا ومونتينغرو في 8 و11 أكتوبر تواليا، بعدما سجّل خمسة أهداف، بينها هاتريك ضد جبل طارق، في ثلاث مباريات دولية الشهر الماضي.

وتحتل النرويج المركز الثاني في المجموعة السابعة من التصفيات برصيد 13 نقطة وتتخلف بفارق الأهداف فقط عن هولندا المتصدرة.

وسبق لـ«هالاند» أن غاب عن المباراة التي خسرها فريقه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 1-صفر في الدوري الألماني، وغاب بعدها أيضا عن مواجهة سبورتينغ البرتغالي في دوري أبطال أوروبا والتي فاز بها الفريق الألماني بهدف نظيف.