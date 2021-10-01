دي بروين يعود مع بلجيكا أمام فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

سيعود كيفن دي بروين إلى تشكيلة المنتخب البلجيكي بعد غيابه الشهر الماضي بسبب الإصابة(ا ف ب)

عاد نجم مانشستر سيتي الإنجليزي كيفن دي بروين، إلى تشكيلة منتخب بلجيكا المؤلفة من 24 لاعبا، لخوض مواجهة الدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية الأسبوع المقبل.

ويواجه المنتخب البلجيكي نظيره الفرنسي في المواجهة الثانية من دوري الأمم الأوروبية في السابع من الشهر الجاري في تورينو، فيما تجمع المواجهة الأخرى إيطاليا وإسبانيا، على أن تقام المباراة النهائية بعد ثلاثة أيام في ميلانو.

وسيغيب عن المنتخب البلجيكي اللاعبان المخضرمان توماس فيرمايلين ودريس ميرتنس.

وفيما يلي تشكيلة المنتخب البلجيكي:

لحراسة المرمى: كوين كاستيلز (فولفسبيرغ الألماني)، تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني)، سيمون مينيوليه (كلوب بروج)، وماتس سيلز (ستراسبورغ الفرنسي).

في الدفاع: توبي ألدرفيلد (الدحيل القطري)، ديدريك بوياتا (هرتا برلين الألماني)، جايسون ديناير (ليون الفرنسي)، يان فيرتونغن (بنفيكا البرتغالي). يانيك كاراسكو (أتلتيكو مدريد الإسباني)، تيموثي كاستاني (ليستر سيتي الإنجليزي)، ثورغان هازارد وتوماس مونييه (دورتموند الألماني)، وألكسيس سايليمايكرس (ميلان الإيطالي).

في الوسط: لياندر ديندونكر (ولفرهامبتون الإنجليزي)، يوري تيليمانس (ليستر سيتي الإنجليزي)، هانس فاناكن (بروج)، وأكسل فيتسل (دورتموند الألماني)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي).

في الهجوم: ميتشي باتشواي (بشيكتاش التركي)، تشارلز دي كيتلايري (بروج)، إدين هازارد (ريال مدريد الإسباني)، روميلو لوكاكو (تشلسي الإنجليزي)، دودي لوكباكيو (هرتا برلين الألماني)، لياندرو تروسارد (برايتون الإنجليزي).