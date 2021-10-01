مدرب ألمانيا يستبعد «هوملس» ويستدعي مولر وتير شتيغن لتصفيات مونديال 2022

فضّل هانسي فليك إراحة المدافع ماتس هوملس عن النافذة الدولية المقبلة بسبب مشاكل في الركبة. (ا ف ب)

استبعد مدرب منتخب ألمانيا هانسي فليك المدافع ماتس هوملس عن التشكيلة المستدعاة لمواجهة رومانيا ومقدونيا الشمالية في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، حيث يتطلع «المانشافت» إلى تحقيق فوزين من أجل حسم تأهله إلى المونديال القطري.

ويتصدر المنتخب الألماني المجموعة العاشرة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه، ويستطيع حسم تأهله إلى النهائيات بفوزه على رومانيا في هامبورغ في الثامن من أكتوبر الجاري، ومن ثمّ عندما يزور مقدونيا الشمالية بعد ثلاثة أيام.

واستدعى فليك من جديد في تشكيلته المؤلفة من 23 لاعبًا المخضرم توماس مولر والحارس مارك-أندريه تير شتيغن وماتياس غينتر، وأعاد سبب استبعاد هوملس إلى ضرورة حصول الأخير على الراحة بسبب مشاكل في الركبة.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

- حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، مارك-أندريه تر شتيغن (برشلونة الإسباني)، برند لينو (آرسنال الإنجليزي).

- الدفاع: تيلو كيهرر (باريس سان جيرمان الفرنسي)، لوكاس كلوسترمان (لايبزيغ)، دافيد راوم (هوفنهايم)، أنتونيو روديغر (تشلسي الإنجليزي)، نيكو سكلوتيربيرك (فرايبورغ)، نيكلاس زوله (بايرن ميونيخ)، ماتياس غينتر (بوروسيا مونشنغلادباخ).

- الوسط والهجوم: يوزوا كيميش وليون غوريتسكا وجمال موسيالا (بايرن ميونيخ)، يوناس هوفمان وفلوريان نويهاوس (بوروسيا مونشنغلادباخ)، فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)، سيرج غنابري ولوروا سانيه وتوماس مولر (بايرن ميونيخ)، كريم أديمي (ريد بول سالزبورغ النمسوي)، كاي هافيرتس وتيمو فيرنر (تشلسي الإنكليزي)، ماركو رويس (بوروسيا دورتموند).